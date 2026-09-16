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ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਾ’– ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ

Vijay Sampla Attack News: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬਾੜੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 16, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 08:16 PM IST
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਾ’– ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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