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महिला आरक्षण से लेकर गैस कीमतों तक—विक्रमादित्य सिंह का भाजपा और केंद्र पर तीखा हमला

हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने महिला आरक्षण और अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 02, 2026, 07:05 PM IST

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महिला आरक्षण से लेकर गैस कीमतों तक—विक्रमादित्य सिंह का भाजपा और केंद्र पर तीखा हमला

Shimla News(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने महिला आरक्षण और अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि भाजपा को महिला सम्मान का दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिमला में हुई रैली के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के महिलाओं पर दिए गए बयान को सभी ने सुना है. उन्होंने कहा कि यदि भाजपा वास्तव में महिलाओं के हित में है, तो 2023 में पारित महिला आरक्षण बिल को उसी रूप में लागू क्यों नहीं किया जा रहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जब प्रधानमंत्री हिमाचल आते हैं, तो वे केवल औपचारिक दौरा करते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री यहां केवल तस्वीरें खिंचवाकर चले जाते हैं और स्थानीय नेताओं से संवाद तक नहीं करते.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कांगड़ा दौरे को लेकर भाजपा द्वारा उठाए गए सवालों पर भी उन्होंने जवाब दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी संगठन सृजन कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, जहां उन्होंने हिमाचल, पंजाब और जम्मू-कश्मीर के कांग्रेस जिला अध्यक्षों के साथ विस्तृत चर्चा की और अन्य कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की. उन्होंने भाजपा को इस प्रकार की बयानबाजी से बचने की सलाह दी. नगर निगम चुनावों को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी उपलब्धियों और कार्यप्रणाली के आधार पर चुनाव मैदान में उतरेगी. उन्होंने बताया कि प्रदेश में चार नगर निगम चुनाव होने हैं और मंडी की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, जिसे वे पूरी निष्ठा से निभाएंगे.

हिमाचल प्रदेश में सड़कों के टायरिंग कार्य पर भी उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बिटुमेन और एलडीओ की कीमतों में वृद्धि के कारण पीएमजीएसवाई फेज-3 के तहत टारिंग कार्य ठप हो गए हैं. इसके चलते परियोजना की लागत में लगभग 70 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है. उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को कई बार केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है. इस पर मुख्यमंत्री से भी चर्चा की जाएगी ताकि विकास कार्य प्रभावित न हों. वहीं, कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान कीमतें नहीं बढ़ाई गईं, लेकिन मतदान के बाद अचानक 993 रुपये की वृद्धि कर दी गई, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि होटल और रेस्टोरेंट संचालक इस बढ़ोतरी का बोझ ग्राहकों पर डालेंगे. उन्होंने आशंका जताई कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं, जिससे पर्यटन सीजन के दौरान आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. साथ ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि सस्ते तेल के विकल्प होने के बावजूद उसका लाभ नहीं उठाया जा रहा.

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विक्रमादित्य सिंह ने चार राज्यों में हो रहे चुनावों को लेकर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर दोबारा मतदान होने से आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के प्रभाव में काम कर रहा है.

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