Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3038347
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, 2028 ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

Vinesh Phogat: ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ 2024 ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਓਲੰਪਿਕ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣ ਗਈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਦਾ ਭਾਰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 12, 2025, 01:48 PM IST

Trending Photos

ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, 2028 ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

Vinesh Phogat: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟਾਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ (31) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੂਰੇ ਓਲੰਪਿਕ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2028 ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। 2024 ਵਿੱਚ, ਵਿਨੇਸ਼ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਟੀਚਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦੇ ਉਸ ਅਧੂਰੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ, ਵਿਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨਿਆਸ

ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ 2024 ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਓਲੰਪਿਕ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣ ਗਈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਦਾ ਭਾਰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

Add Zee News as a Preferred Source

18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ

ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਪੈਰਿਸ ਅੰਤ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ, ਉਮੀਦਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।"

ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਲਾਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬੋਝ। ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਮਿਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਡ (ਕੁਸ਼ਤੀ) ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ - ਉਹ ਅੱਗ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ।"

TAGS

Vinesh Phogat2028 olympicssports news

Trending news

Tarn Taran News
ਦੁਸ਼ਮਣੀ ‘ਚ ਬਦਲੀ ਦੋਸਤੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
Holiday
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ, ਦੇਖੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
HPBOSE Datesheet 2026
हिमाचल प्रदेश बोर्ड की कक्षा 3, 5, 8, 9 और 11 की डेटशीट जारी, जानें पूरी डिटेल्स
MP Amritpal
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, 15 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ....
Himachal Weather
Himachal Weather: हिमाचल में बढ़ी सूखी ठंड, दो जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी
Solan News
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का बड़ा भाई दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार
earthquake
Earthquake News: ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕਿਆ ਨਾਲ ਹਿੱਲੀ ਧਰਤੀ, ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ
Punjab Governer
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ.....
Sidhu Moosewala
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ
fazilka political clash
ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਚ ਬਣਿਆ ਮੁਕਾਬਲਾ