ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, 2028 ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

Vinesh Phogat: ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ 2024 ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਓਲੰਪਿਕ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣ ਗਈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਦਾ ਭਾਰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
Trending Photos
Vinesh Phogat: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟਾਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ (31) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੂਰੇ ਓਲੰਪਿਕ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2028 ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। 2024 ਵਿੱਚ, ਵਿਨੇਸ਼ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਟੀਚਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦੇ ਉਸ ਅਧੂਰੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ, ਵਿਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨਿਆਸ
ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ 2024 ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਓਲੰਪਿਕ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣ ਗਈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਦਾ ਭਾਰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ
ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਪੈਰਿਸ ਅੰਤ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ, ਉਮੀਦਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।"
ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਲਾਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬੋਝ। ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਮਿਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਡ (ਕੁਸ਼ਤੀ) ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ - ਉਹ ਅੱਗ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ।"