ਰਨਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- 'ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਆਵੇ…' ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ CM ਨੇ ਪਾਇਆ ਭੰਗੜਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਬਾਵਾ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਵੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਨੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਹੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਖੂਬ ਆਨੰਦ ਲਿਆ।
ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬਾਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।