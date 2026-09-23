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ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਰੀਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਖੁਲਾਸਾ

Virsa Singh Valtoha News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Sep 23, 2026, 08:38 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 08:38 PM IST
ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਰੀਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਖੁਲਾਸਾ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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