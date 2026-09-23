/ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਰੀਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਖੁਲਾਸਾ

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Virsa Singh Valtoha News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹਿਰੀਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਧੂਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਕੇਸ FIR ਨੰਬਰ 02 ਮਿਤੀ 3-3-2011 ਥਾਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੇਸ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਬੰਧਤ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਬਹਿਰੀਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਰੀਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਵਿਰੁੱਧ 182 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਹਿਰੀਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ LOC ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਰੀ LOC ਕਾਰਨ ਬਹਿਰੀਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਲੜਕਾ,ਨੂੰਹ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਸਾਲਾ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਬਹਿਰੀਨ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਬਹਿਰੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ।
ਬਹਿਰੀਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਨੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ "ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨੇਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਸੀਡੀ ਬਣਾਕੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ।" ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਰੀਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਹੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਧੂਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਇਸਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 10000/- ਦੇ ਨੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਬਰਾਮਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਿ ਬਹਿਰੀਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਬਹਿਰੀਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦਿਓ ਆਪੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਝੂਠ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।