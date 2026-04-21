ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਵੀਆਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਬੰਦ; ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ

Trending Photos
VR Punjab Mall shutdown: ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈ-ਸਿਟੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲ "ਵੀਆਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ" ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਆਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਆਰ ਮਾਲਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਜੋ ਮਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਲ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਟੀਮ ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਆਊਟਲੈੱਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ... ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਆਊਟਲੈੱਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
2013 ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮਾਲ
2013 ਵਿੱਚ 20 ਏਕੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨੌਰਥ ਕੰਟਰੀ ਮਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ VRSA ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ ₹700 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ VR ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 100 ਆਊਟਲੈੱਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।