ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਆਹਮੋਂ ਸਾਹਮਣੇ

Mohali News (ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ): ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ–109 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਸਜਿਦ ਆਇਸਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Punjab Waqf Board ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਆਇਸਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।