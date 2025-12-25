Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3053181
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਆਹਮੋਂ ਸਾਹਮਣੇ

Mohali News: ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 25, 2025, 04:05 PM IST

Trending Photos

ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਆਹਮੋਂ ਸਾਹਮਣੇ

Mohali News (ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ): ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ–109 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਸਜਿਦ ਆਇਸਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Punjab Waqf Board ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਆਇਸਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGS

Mohali NewsMasjid Aisa construction issuepunjabi news

Trending news

Mohali News
ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਆਹਮੋਂ ਸਾਹਮਣੇ
social media
New Social Media Policy: ਫੌਜ ਲਈ ਬਦਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ
Patiala Police encounter
ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਗੈਂਗ ਦਾ ਗੁਰਗਾ ਕਾਬੂ
Jalandhar Police Encounter
ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
jalandhar
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੁਠਭੇੜ, 1 ਆਰੋਪੀ ਜ਼ਖਮੀ, 2 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Naina Devi Temple
नैनादेवी मंदिर में चमत्कार! महिला श्रद्धालु की लौटी आंखों की रोशनी
Saba Qamar Police Uniform Case
ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਬਾ ਕਮਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ
Colonel Bath Assault Case
ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲਾ: CBI ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ
DGP Gaurav Yadav
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ
amritsar news
ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹੋਏ ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥੀ; ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ