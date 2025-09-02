ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਿਆ
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਿਆ

Anandpur Sahib News: ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਬਹਾਵ ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧੱਸਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 02, 2025, 07:06 PM IST

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਿਆ

Anandpur Sahib News(ਬਿਮਲ ਕੁਮਾਰ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਚੰਦਪੁਰ ਅਤੇ ਗੱਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਮਰਪੁਰ ਬੇਲਾ, ਬੇਲਾ ਧਿਆਨੀ, ਪੱਟੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ ਘੁੰਮਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।

ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਬਹਾਵ ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧੱਸਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਗੀਨ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ।

