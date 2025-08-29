Pong Dam News: ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਝੀਲ ਵਿੱਚ 1 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਿਆ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2900789
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Pong Dam News: ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਝੀਲ ਵਿੱਚ 1 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਿਆ

Pong Dam  News: ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਝੀਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਕੇ 1393 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 29, 2025, 09:04 AM IST

Trending Photos

Pong Dam News: ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਝੀਲ ਵਿੱਚ 1 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਿਆ

Pong Dam  News: ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਝੀਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਕੇ 1393 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਮ ਤੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗੜਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਪਾਲਮਪੁਰ, ਬੈਜਨਾਥ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Pong Dam NewsPong Dam Water Levelpunjabi news

Trending news

Pong Dam News
ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਝੀਲ ਵਿੱਚ 1 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਿਆ
high court news
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ
Punjab weather today
ਹੜ੍ਹ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 29 ਅਗਸਤ 2025
jalandhar news
ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ*
Kuldeep Singh Pathania
हिमाचल विधानसभा में NHAI अधिकारियों के साथ अहम बैठक, अध्यक्ष ने दिए सख्त निर्देश
CM Bhagwant Mann
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ- CM ਮਾਨ
Punjab government
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ 8 ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ
hoshiarpur news
ਪੋਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
Sutlej river
ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ 30,550 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਨੰਗਲ ਦੇ SDM ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਲਏ ਜਾਇਜ਼ਾ
;