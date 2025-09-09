ਪੋਂਗ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਘਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ-ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ

Pong Dam water level News: ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ 34,160 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਂਧ ਤੋਂ 49,225 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Pong Dam water level News: ਪੋਂਗ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਝੀਲ ਦਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਅੱਜ 1390.48 ਫੁੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ 34,160 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਂਧ ਤੋਂ 49,225 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਂਗ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਸਪਿਲਵੇ ਗੇਟ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਸਪਿਲਵੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵੱਧਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੀਂਹ ਘਟਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸੁਧਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।