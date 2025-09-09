ਪੋਂਗ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਘਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ-ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2914396
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਪੋਂਗ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਘਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ-ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ

Pong Dam water level​ News: ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ 34,160 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਂਧ ਤੋਂ 49,225 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 09, 2025, 08:46 AM IST

Trending Photos

ਪੋਂਗ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਘਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ-ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ

Pong Dam water level​ News: ਪੋਂਗ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਝੀਲ ਦਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਅੱਜ 1390.48 ਫੁੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ 34,160 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਂਧ ਤੋਂ 49,225 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਂਗ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਸਪਿਲਵੇ ਗੇਟ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਸਪਿਲਵੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵੱਧਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੀਂਹ ਘਟਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸੁਧਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

TAGS

Pong DamMaharana Pratap Lakewater level

Trending news

kullu landslide
कुल्लू के शर्मानी गांव में बादल फटने और भूस्खलन से दो मकान जमींदोज, 5 लोग दबे
Himachal Pradesh monsoon deaths
हिमाचल में मानसून कहर; अब तक 370 लोगों की मौत, पीएम मोदी करेंगे हवाई सर्वेक्षण
Nepal social media ban
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਗਈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 19 ਮੌਤਾਂ
Punjab Floods
ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 51 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਰਨਗੇ ਦੌਰਾ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 9 ਸਤੰਬਰ 2025
Anil sarin
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ PM ਮੋਦੀ- ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ
Sultanpur Lodhi
4500 ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ MLA ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
Sant Seechewal
ਦਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਛੱਡਣਾ ਜਰੂਰੀ- ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ
Bathinda land dispute
ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਖੂਨੀ ਰੂਪ, ਭਰਾ ‘ਤੇ ਏ-ਕੈਟੇਗਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
Ludhiana News
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, PAC ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਜੀਟੀ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ
;