Fazilka News: ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮੁਹਾਰ ਜਮਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਰ; ਉਪਰੋਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ

Fazilka News: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮੁਹਾਰ ਜਮਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਕਈ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Trending Photos
Fazilka News: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮੁਹਾਰ ਜਮਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਕਈ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿਰ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਪਿਆ।
ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰਬੰਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਗੇਟ ਉਤੇ ਬੈਠੀ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਚੌਂਕੀ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਾਇਬ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੌਣ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ; ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ
ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਆਏ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਾਇਬ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸੁਖਬੀਰ ਧੜਾ ਝੂਠ ਪਰੋਸਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ - ਢੀਂਡਸਾ