ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ, ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ

Fatehgarh Sahib protest News:  ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ।

Jan 02, 2026, 05:30 PM IST

ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ, ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ

Fatehgarh Sahib protest News: ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਐਟ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਐਟ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ” ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ—ਜਿਵੇਂ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ, ਸਟਾਰਟਰ, ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ, ਸੋਲਰ ਇਨਵਰਟਰ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਵ ਆਦਿ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸੰਬੰਧਤ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਇਹ 4 ਰਾਸ਼ੀਆਂ, ਮਸ਼ੁਕਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ PPF, FD ਅਤੇ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਖੁਸ਼
ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਪਾਇਲ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ!
बिलासपुर में दो दिवसीय राज्यस्तरीय युवा उत्सव का शुभारंभ, 290 युवा दिखा रहे प्रतिभा
ਨਹਿਰ ਨੇੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ! ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਮਗਰੋਂ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹਿੱਟ-ਐਂਡ-ਰਨ ਮਾਮਲਾ; ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ?
पहली बर्फबारी से जमी पवितर झील; मंडी में आस्था, पर्यटन और खेती—तीनों के लिए खुशखबरी