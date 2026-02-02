Advertisement
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ, 1 ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਡੋਲੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਸਮੇਂ ਡੀਜੇ ‘ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਨੋਟ ਵਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਟਾਂ-ਰੋੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Feb 02, 2026, 01:02 PM IST

ਜਲਾਲਾਬਾਦ: ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਡੋਲੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਮੌਕੇ ਡੀਜੇ ‘ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਬਾਹਮਣੀ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੋਲੀ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਵੀਂ ਆਈ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਡੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਚਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਵਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਐਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਟਾਂ-ਰੋੜੇ ਚੱਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਮਾਮਲਾ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਬਲਕਿ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ।

ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ 300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ‘ਤੇ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

