ਲਾੜਾ- ਲਾੜੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਸ ਹੈ ਜਾਂ.....

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀ ਲੋਕ ਦੁਨਿਆ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡਿਓ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰੀ-ਵੈਡਿੰਗ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਸਰਕਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਆਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਵੈਡਿੰਗ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਦਾ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇਗੋ ਅਤੇ ਹੱਸੋਗੇ ਵੀ।

ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਿ ਇਕ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਵੈਡਿੰਗ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਆਪਣੀ Creativity ਨਾਲ ਲਾੜਾ- ਲਾੜੀ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਲਟਾ ਪੋਜ਼

ਵੀਡਿਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਡਾਂਸ ਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੜਕਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕਿ ਉਲਟਾ ਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੋਜ਼ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡਿਓ ਵਿੱਚ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿਚਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

With a pre-wedding shoot like this, can't imagine the kind of circus the marriage would entail... pic.twitter.com/bP9ye9AzXe

— (@Tall_Dreams) February 23, 2022