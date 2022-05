ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ.ਐਮ. ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਭੜਕ ਗਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਧਰ ਗਏ ਵਾਅਦੇ?

ਚੰਡੀਗੜ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ, ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ. ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਅਦਾ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਲਈ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ? ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

Mere announcements by @AAPPunjab .. and No means. Why bite more than you can chew. Where is bonus CM promised to wheat farmers? Does govt hv 5000Cr to give promised bonus? Does govt hv capacity to give 8hrs electricity to farmers? Why MSP on Maize& Moongi hasn't been notified? 1/2

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ – ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਓਵਰਡਰਾਫਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਜਟ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਥਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਹੈ।

Govt should allow farmers to sow paddy from 10June, delayed crop has more moisture which reduces value. Is Govt doing this to save electricity at peak season? Why should farmers always suffer? If its really serious about diversification, why it hasn't declared MSP on Basmati. 2/2

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) May 17, 2022