ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਕੌਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਟੇ ?

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ 2022 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ੋਰ-ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 'ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਏ.ਪੀ.ਐਸ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿੰਨਿਆ ਹੈ।ਉਥੇ ਈ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਿੰਨਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਹੈ।

First Please Sidhu then announce relief Schemes & packages for welfare of People of Punjab, otherwise he will question govts. motives again.

— Ravneet Singh Bittu (@RavneetBittu) November 7, 2021