ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ? ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

Ladakh Protest: ਲੱਦਾਖ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ 2020 ਤੋਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।
Ladakh Protest: ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਪੀੜ੍ਹੀ ਜ਼ੈੱਡ ਇਨਕਲਾਬ" ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ 3-4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹਿੰਸਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਲੇਹ ਐਪੈਕਸ ਬਾਡੀ (LAB) ਦੇ ਯੁਵਾ ਵਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਨਤਕ ਸਬਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, LAB ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਬਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 35 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। LAB ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ (KDA) ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। LAB ਦੇ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਚੇਰਿੰਗ ਦੋਰਜੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਡਿਕਸ਼ਨ" ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਤਾਰੀਖਾਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ; ਲੋਕ ਬੇਸਬਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।" ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ।
ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ
ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ LAB ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਭਿਕਸ਼ੂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। NDS ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਰੈਲੀ ਲੇਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਦੋ ਹੜਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 163 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਸਤੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਕਵਾਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ।"
ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ: ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਇਹ ਮੰਗਾਂ 2019 ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਿਲੀ ਪਰ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ:
1. ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ: ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ।
2. ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ: ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯੰਤਰਣ। ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ, ਜਿੱਥੇ ਆਟੋਨੋਮਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ (ADCs) ਕੋਲ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।
3. ਵੱਖਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।
4. ਦੋ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ: ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੇਹ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਲਈ ਇੱਕ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਖਰੀ ਦੋ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ: ਕਬਾਇਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਢਾਲ
ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਧਾਰਾ 244 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ADCs ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਠੰਡੇ ਮਾਰੂਥਲ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਗਾ।
ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਅਪੀਲ- ਹਿੰਸਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ
ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਆਪਣੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ 30 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।"