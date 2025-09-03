ਛੱਤ ਢਹਿਣ ਨਾਲ ਵਿਧਵਾ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਬੇਸਹਾਰਾ, ਗੁਰੂਘਰ ਬਣਿਆ ਆਸਰਾ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2907598
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਛੱਤ ਢਹਿਣ ਨਾਲ ਵਿਧਵਾ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਬੇਸਹਾਰਾ, ਗੁਰੂਘਰ ਬਣਿਆ ਆਸਰਾ

Dasuya News: ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 03, 2025, 06:28 PM IST

Trending Photos

ਛੱਤ ਢਹਿਣ ਨਾਲ ਵਿਧਵਾ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਬੇਸਹਾਰਾ, ਗੁਰੂਘਰ ਬਣਿਆ ਆਸਰਾ

Dasuya News: ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਧਵਾ ਮਹਿਲਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਟਪਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਟਪਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਟਪਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕੇ।

TAGS

Dasuyaroof collapsespunjabi news

Trending news

flood in punjab
ਪੰਜਾਬ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ
River Beas
ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ETO ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ
MP Amritpal Singh
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਮਾਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
Ludhiana News
ਪਿੰਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਹੇੜੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Mansa news
ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Himachal schools closed
हिमाचल प्रदेश में सात सितंबर तक सभी शिक्षण संस्थान बंद
Kapurthala news
ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਵਗਣ ਲੱਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਂਗ ਚਸ਼ਮੇ
Sirmaur news
राष्ट्रीय राजमार्ग 707 सहित क्षेत्र की अधिकतर सड़कें बंद
Raghav Chadha
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ 50 ਲੱਖ ਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
Nangal News
ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ 7-7 ਫੁੱਟ ਖੋਲ੍ਹੇ; ਸਤਲੁਜ ਕੰਢੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ
;