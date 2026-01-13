Malout News: ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਔਰਤ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ; ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

Malout News: ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਮਲੋਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਆਲਮਵਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਰਾਤ ਇਕ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਕ 30 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਬਚ ਗਿਆ।
Malout News: ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਮਲੋਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਆਲਮਵਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਰਾਤ ਇਕ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਕ 30 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਬਚ ਗਿਆ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਲੋਟ ਦੀ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਲੋਟ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਸ਼ਾਹਿਲ ਵਾਸੀ ਜੰਡ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਸੀ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਾਰ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਥਾਣਾ ਕਬਰਵਾਲਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੇ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬਿਆਨ ਲਿਖਵਾਉਣਗੇ ਉਸ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ 302 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਉਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।