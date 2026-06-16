ਔਰਤ ਤੇ ਦੋ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਚੋਰੀ

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Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਮਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਮਨਗਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 11, 33 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਟਰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਗਭਗ 8,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇੜਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਤਯਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ 3:50 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ। ਸਤਯਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।" ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟਾਰਚ ਬਲਦੀ ਦੇਖੀ। ਸਤਯਮ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਚੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਤਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਨਕਦੀ ਲੈ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾੜ ਵਰਗਾ ਹਥਿਆਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਛੋਟੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਸਤਯਮ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?" ਨਸ਼ੇੜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਸਮਝਾ ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਗਭਗ 8,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਮਲ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਦੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨੈਚਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।