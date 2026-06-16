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ਔਰਤ ਤੇ ਦੋ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਚੋਰੀ

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਮਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 16, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:20 PM IST
ਔਰਤ ਤੇ ਦੋ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਚੋਰੀ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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