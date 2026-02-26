ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਫਰਿੱਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੋਈ ਖ਼ਰਾਬ

Body Deteriorates Morgue: ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
Trending Photos
Body Deteriorates Morgue: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ (ਪਿੰਡ ਕੋਟ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਅਸੀਂ 24 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਖਰਾਬ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦਰ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਠੰਢਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਟ-ਸ਼ਰਟ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ; ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਜਾਮਾ-ਕੁੜਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ