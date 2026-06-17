ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਿੜੀ ਮਹਿਲਾ; ਬਦਮਾਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਫ਼ਰਾਰ

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Ludhiana Robbery News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੜਦੀ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸੜਕ ਉਤੇ ਸਨਾਟਾ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਟੀਆਈ ਰੋਡ ਉਤੇ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਥੈਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਾ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਹੋਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਏ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਿਰਦੀ ਦੇਖ ਮਹਿਲਾ ਘਬਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਅੱਗੇ ਭੱਜੀ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਹੱਥੋਂਪਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।