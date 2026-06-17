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ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਿੜੀ ਮਹਿਲਾ; ਬਦਮਾਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਫ਼ਰਾਰ

Ludhiana Robbery News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 17, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:48 PM IST
ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਿੜੀ ਮਹਿਲਾ; ਬਦਮਾਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਫ਼ਰਾਰ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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