Dera Bassi News: ਔਰਤ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ;ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਤੰਦਰੁਸਤ

Dera Bassi News: ਅੰਬਾਲਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।
Trending Photos
Dera Bassi News: ਅੰਬਾਲਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲ ਗਈ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਨੋਦ ਰਵੀਦਾਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਭੁੱਡਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ,ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ। ਉਸਦੀ 25 ਸਾਲਾ ਪਤਨੀ ਮਨੀਸ਼ਾ 14 ਦਸੰਬਰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਡਿਲਵਿਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਸੀ ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਣੇਪੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਨੋਦ ਨੇ ਉਬੇਰ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸੀ ਬੁਲਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਯਾਤਰੀ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟੈਕਸੀ ਘੱਗਰ ਪੁਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਚੀਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੁਲ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਘਬਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।
ਟੈਕਸੀ ਤੁਰੰਤ ਡੇਰਾਬਸੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਈ।