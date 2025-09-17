Ludhiana News: ਔਰਤ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਆਪਣਾ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ; ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2925235
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Ludhiana News: ਔਰਤ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਆਪਣਾ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ; ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁਗਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਨੂੰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 17, 2025, 08:38 AM IST

Trending Photos

Ludhiana News: ਔਰਤ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਆਪਣਾ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ; ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁਗਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਨੂੰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵੇਚਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰੇਨੂ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੁਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੁੱਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੀਤਾ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਦੇਵੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰੇਣੂ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੀਤਾ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਗਜਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੇਣੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫਰਾਰ ਹਨ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਘਰ 'ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। "ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੀਤਾ ਦਾ ਪਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ, ਸੰਨੀ, ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰੇਣੂ, ਜੋ ਕਿ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਰੀਤਾ ਦੀ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੇਣੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 'ਸੌਦਾ' ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।" ਜਦੋਂ ਰੀਤਾ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਪਤੀ ਸੰਨੀ ਨੂੰ ਆਗਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਵੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।

TAGS

Ludhiana NewsNewborn Baby soldpunjabi news

Trending news

Ludhiana News
ਔਰਤ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਆਪਣਾ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ; ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 17 ਸਤੰਬਰ 2025
bathinda news
Canada ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਾਰ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ ਪੱਥ ਮਿਲੀ
Airtel
Airtel ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 70% ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ
Machhiwada News
ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ
CM Bhagwant Mann
CM ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਹੁਕਮ
Minister Sanjeev Arora
ਹੈਪੀ ਫੋਰਜਿੰਗਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ- ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ
Dhuri grain market
ਧੂਰੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਰ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਸਤ
;