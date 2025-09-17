Ludhiana News: ਔਰਤ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਆਪਣਾ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ; ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁਗਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਨੂੰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰੇਨੂ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੁਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੁੱਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੀਤਾ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਦੇਵੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰੇਣੂ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੀਤਾ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਗਜਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੇਣੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫਰਾਰ ਹਨ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਘਰ 'ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। "ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੀਤਾ ਦਾ ਪਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ।
ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ, ਸੰਨੀ, ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰੇਣੂ, ਜੋ ਕਿ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਰੀਤਾ ਦੀ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੇਣੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 'ਸੌਦਾ' ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।" ਜਦੋਂ ਰੀਤਾ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਪਤੀ ਸੰਨੀ ਨੂੰ ਆਗਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਵੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।