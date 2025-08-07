CISF Deployment Row: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਬੀਐਮਬੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼

Trending Photos
CISF Deployment Row: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਬੀਐਮਬੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੰਗਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ। 1 ਤੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੰਗਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੇ ਆਈਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਤਾਇਨਾਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੰਗਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡੈਂਟ, 2 ਸਹਾਇਕ ਕਮਾਂਡੈਂਟ, 3 ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 8 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 20 ASIs, 35 ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, 73 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਮੇਤ 142 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਨੰਗਲ ’ਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਸੀਸੀ, ਐੱਚਐੱਚ, ਐੱਚ, ਜੀਜੀ ਅਤੇ ਡੀਡੀ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਘਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।