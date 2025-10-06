Jalalabad News: ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਾਲਕ ਦੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ; ਮਾਨਸਾ ਵਾਸੀ ਨੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਟਿਕਟ ਖ਼ਰੀਦੀ

Jalalabad News: ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡੀਅਰ 200 ਮੰਥਲੀ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Trending Photos
Jalalabad News: ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡੀਅਰ 200 ਮੰਥਲੀ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਟਿਕਟ ਨੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਢੋਲ ਦੀ ਤਾਲ 'ਤੇ ਨੱਚਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ।
ਮਾਨਸਾ ਵਾਸੀ ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲਈ ਗਈ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
ਮਨਮੋਹਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਨਾਮ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 10-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਨਾਨੀ, ਮਾਂ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡੀਅਰ ਮੰਥਲੀ ਲਾਟਰੀ ਲਈ ਟਿਕਟ ਵੇਚੀ। ਟਿਕਟ ਉਸਨੂੰ ਕੋਰੀਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਿਕਟ, ਨੰਬਰ 659770, ਨੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Nobel Prize 2025: ਮੈਰੀ ਬਰੂੰਕੋ, ਫਰੈੱਡ ਰਾਮਸਡੇਲ ਤੇ ਸ਼ਿਮੋਨ ਸਾਕਾਗੁਚੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ