ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਵੱਢਣ ਮਗਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

Ferozepur News: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡ ਸਾਬੂਆਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੀ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 14, 2026, 04:58 PM IST

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਵੱਢਣ ਮਗਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

Ferozepur News: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 22 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਾਬੂਆਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੀ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਕਾਰ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

Ferozepur newsYouth Death Dog Bitepunjabi news

Trending news

Ferozepur news
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਵੱਢਣ ਮਗਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
Sarpanch Harvinder Happy Murder
ਸਰਪੰਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਹੈਪੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬੱਬਲੂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Amritsar Congress Protests
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Nahan news
एचआरटीसी बस में गूंजी किलकारी, महिला ने सफर के दौरान बच्ची को दिया जन्म
Bilaspur News
31 मार्च तक हाउस टैक्स जमा करने पर 10 फीसदी मिलेगी छूट
Amit Shah Moga Rally
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਬਲਣ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
barnala news
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਨਗਨ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
Karan Aujla Mohali Concert
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਕੰਸਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਨਵ ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
Mansa Accident News
ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਰ; ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਟੱਕਰ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ