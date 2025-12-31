Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3059544
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਰ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ 90 ਫੁੱਟ ਉਪਰ ਲਟਕਿਆ; ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ

Abohar News: ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿੱਦੜਵਾਲੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ 90 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 31, 2025, 02:17 PM IST

Trending Photos

ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਰ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ 90 ਫੁੱਟ ਉਪਰ ਲਟਕਿਆ; ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ

Abohar News: ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿੱਦੜਵਾਲੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ 90 ਫੁੱਟ ਉਪਰ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਤਾਰ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਜੀ ਪੈਡ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਡਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਠੰਢ ਤੇ ਧੁੰਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਭਗ 90 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾਈ ਉਤੇ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ–ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਬਚਾਵ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਦੇ ਲਿਆ ਉਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੱਪੜਾ ਉਪਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਪਰੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੱਟ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਹੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖ਼ਤ, ਡੀਸੀ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ

Add Zee News as a Preferred Source

ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ 7 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਸਪੈਂਡ

TAGS

abohar newsNishan Sahib Incidentpunjabi news

Trending news

abohar news
ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਰ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ 90 ਫੁੱਟ ਉਪਰ ਲਟਕਿਆ; ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ
Shimla News
सेवानिवृत्ति से पहले पदोन्नति पर फैसला करे PWD: हिमाचल हाईकोर्ट का निर्देश
Jagraon Accident
ਬਜਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਉਤੇ ਪਲਟਿਆ; ਦੋ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਤੜਫ-ਤੜਫ ਨਿਕਲੀ ਜਾਨ
2026
2026 'ਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ
winter vacation Extended
ਠੰਢ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਵਾਧਾ
Punjab Police Transfer
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਨਰੇਸ਼ ਡੋਗਰਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ
Cars
1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ!
Tarn Taran Murder
ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ; ਇੱਕ ਕਾਬੂ ਦੋ ਫ਼ਰਾਰ
Polluted Water Death
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਵੱਛ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ; ਸੈਂਕੜੇ ਬਿਮਾਰ
Punjab murder news
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ; ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ