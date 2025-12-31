ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਰ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ 90 ਫੁੱਟ ਉਪਰ ਲਟਕਿਆ; ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ

Abohar News: ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿੱਦੜਵਾਲੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ 90 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ।
Abohar News: ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿੱਦੜਵਾਲੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ 90 ਫੁੱਟ ਉਪਰ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਤਾਰ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਜੀ ਪੈਡ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਡਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਠੰਢ ਤੇ ਧੁੰਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਭਗ 90 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾਈ ਉਤੇ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ–ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਬਚਾਵ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਦੇ ਲਿਆ ਉਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੱਪੜਾ ਉਪਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਪਰੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੱਟ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਹੇ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
