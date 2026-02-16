Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਸਤਰੇ ਉਤੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਨ

Punjab Shocking News: ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਬਿਤਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 16, 2026, 06:27 PM IST

Punjab Shocking News: ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਬਿਤਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਲਗੜ੍ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੋਈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ  71 ਸਾਲਾ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਛਾ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ, 69 ਸਾਲਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੰਝੂਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਉਸਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ - ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹ ਢਹਿ ਗਏ। ਘਰ ਦਾ ਵਿਹੜਾ, ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਗ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੋਣ-ਪਿੱਟਣ ਅਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਕੁਲਗੜ੍ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਸੋਗ ਛਾ ਗਿਆ।

ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਦਮਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸਨ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਨ।

ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕਿੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਦੂਜੇ ਲਈ ਅਸਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

Punjab Shocking NewsFerozepur double deathpunjabi news

