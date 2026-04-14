Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Apr 14, 2026, 02:55 PM IST

ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ; ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

Jalalabad Police: ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ। ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਮੁੰਨਵਾਉਣੇ ਪਏ।

ਜਬਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

ਪਿੰਡ ਘੱਲੂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਬਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਲੂ ਕਾ ਮੋਡ ਨੇੜੇ ਬਾਈਜੀ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਰੁਕਿਆ। ਸਦਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਗੱਡੀ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਹਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਬਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਖਿੱਚੇ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੱਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨਣ ਅਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਮੁੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਬਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ 70,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਗੂਗਲ ਪੇਅ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਂਡਾ ਸਿਟੀ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਜਬਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪੇਅ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

Jalalabad PoliceJalalabad newspunjabi news

Jalalabad Police
ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ; ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
Jalalabad news
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
amritsar news
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਏ 6 ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਡਿਊਲ ਕੀਤਾ ਬੇਨਕਾਬ
Jandiala Guru News
ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ‘ਚ ਮੁੜ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ; ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ
Khanna News
“ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਰਾਖੀ, ਜੱਟਾ ਆਈ ਵਿਸਾਖੀ”; ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
Punjabi University Scam
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ
Nurpur news
नशे के खिलाफ नूरपुर में बड़ी कार्रवाई: 1.21 किलो चरस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार
Gold silver price
ਅੱਜ ਹੋਰ ਫਿੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ! ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ
BBMB Recruitment Rules Change
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
Punjab BJP
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਇਹ ਆਗੂ 'ਆਪ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ