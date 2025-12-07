Advertisement
Fazilka News: ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਫੜ੍ਹਿਆ

Fazilka News: ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 07, 2025, 07:18 PM IST

Fazilka News: ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਫੜ੍ਹਿਆ

Fazilka News: ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ।

ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਐਸਐਫ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜੀਜੀ2 ਚੌਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗੇ, ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।

ਫਿਰ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਵਜੋਂ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ।

