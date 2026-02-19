ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

Nabha News: ਨਾਭਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਥੀ ਖਾਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
Nabha News: ਨਾਭਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਥੀ ਖਾਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 6 ਤੋਂ 7 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਜੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਸਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
