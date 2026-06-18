Add Zee Business As A Preferred Source
App

ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ

Youth Shot Dead in Moga News: ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੁਖਾਨੰਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 18, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:12 PM IST
ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
Youth Shot Dead in Moga4 min ago
2
Barnala Agniveer Jawan Death24 min ago
3
Sultanpur Lodhi Flood Alert40 min ago
4
Punjab Mental Health Scheme44 min ago
5
Bhagwant Mann Controversial Video1 hr ago