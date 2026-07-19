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ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ; ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਵਾਰਦਾਤ

Abohar Shooting Incident News: ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿੱਡਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਖੇਤ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 19, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 06:20 PM IST
ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ; ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਵਾਰਦਾਤ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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