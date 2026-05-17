ਜਿਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਥੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਸ਼ਾ; ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ

Ludhiana GYM Drugs News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ 32 ਸੈਕਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ 32 ਸੈਕਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਭੋਲਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਦ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿਗਰਟਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਸ਼ਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹਲਕਾ ਉੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਭੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਭਰ ਕੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਤਸਕਰਾਂ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।