Youtube ਸਟਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਪੰਧੇਰ ਨੇ “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਭੰਗੜਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹਿਲਾ। ” ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੌਜ ਤੱਕ ਨਚਾ ਦਿੱਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਆਈ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਮੁਸਕਾਉਂਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਕਈ ਨੂੰ ਹੱਸਣ ਤੇ ਨੱਚਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨਾਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਪੰਧੇਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ-ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਵਸ ਲਈ ਭੰਗੜਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਲਗਭਗ 300,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। “ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ.”

By playing the cello, @patrickdextervc spreads joyful vibes from Ireland. We have a lot in common, so we decided to collaborate. Enjoy his cello music from his cabin in Mayo, Ireland & my Punjabi Bhangra dance from my cabin in the Yukon, Canada.

YouTube: https://t.co/SQ679jtZfH pic.twitter.com/hSbBtnRqdY

— Gurdeep Pandher of the Yukon (@GurdeepPandher) October 5, 2021