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‘ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ’ ’ਤੇ Zee 24 Ghanta ਦਾ Mega Conclave, CM ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ

Zee 24 Ghanta Mega Conclave: Zee 24 Ghanta ਦੇ ‘Sarkarer 100 Din’ Mega Conclave ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ CM ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 6-ਪੁਆਇੰਟ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 26, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 08:03 PM IST
‘ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ’ ’ਤੇ Zee 24 Ghanta ਦਾ Mega Conclave, CM ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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