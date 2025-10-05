ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ, ਬਲਟਾਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

Zirakpur News: ਬਲਟਾਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਦੀ ਦਿੱਖ ਕਾਫੀ ਬਦਸੂਰਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਬਦਬੂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
Zirakpur News: ਬਲਟਾਣਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਜ਼ਾਗਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਹਟਵਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
ਬਲਟਾਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਦੀ ਦਿੱਖ ਕਾਫੀ ਬਦਸੂਰਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਬਦਬੂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੜਕ ’ਤੇ ਪਿਆ ਕੂੜਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਢੇਰ ਗਾਵਾਂਅ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨਵਰ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ’ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੜਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।