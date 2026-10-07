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ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲਾ BBA ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ; PGI ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ

Zirakpur Student Death: 21 ਸਾਲਾ ਬੀਬੀਏ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਕਰਮ ਬਖਸ਼ੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Oct 07, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Oct 07, 2026, 11:12 AM IST
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲਾ BBA ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ; PGI ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲਾ BBA ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ
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