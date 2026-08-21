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ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ’ਚ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼

Zirakpur Firing News: ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ’ਚ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਦੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 3 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਬਿਲਡਰ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਲਈ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 21, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 02:57 PM IST
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ’ਚ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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