ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਗਵਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਾਹਰੋਂ ਚਿੱਟੀ ਸਕਾਰਪਿਓ ‘ਚ ਲੈ ਗਏ ਅਣਪਛਾਤੇ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 03, 2026, 07:20 AM IST

Zirakpur News(ਸੰਜੀਵ ਭੰਡਾਰੀ): ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵੀਆਈਪੀ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲੜਕੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੁਮੀਤ ਸੂਦ, ਵਾਸੀ ਹਾਈਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਭਬਾਤ ਰੋਡ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਰਜ ਕੱਕੜ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਸੀ। 30 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੀਰਜ ਕੱਕੜ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ।

ਸੁਮੀਤ ਸੂਦ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਵਿਕਾਸ ਸੂਦ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖਰ ਮਹਿਤਾ ਨਾਲ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਰਜ ਕੱਕੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਮ 6:45 ਵਜੇ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੀ ਲੜਕੀ ਉਥੇ ਆਈ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਭਾਰੀ ਸ਼ਰੀਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਚਾਨਕ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਕੱਕੜ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਪਟਿਆਲਾ” ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਰਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਨੀਰਜ ਕੱਕੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਸਕਾਰਪਿਓ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 112 ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਥਾਣਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 140(3) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

