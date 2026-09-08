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ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ’ਚ ਸਨੈਚਰ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Zirakpur Crime News: ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੇਨ ਸਨੇਚਿੰਗ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ। 7 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ’ਚ ਵਰਤੀ ਯਾਮਾਹਾ FZ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ, ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 08, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 07:52 PM IST
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ’ਚ ਸਨੈਚਰ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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