ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਕਾਰਪਿਓ ਚਾਲਕ ਵਲੋਂ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਚਾਲਕ ਹੋਇਆ ਫਰਾਰ

Zirakpur Traffic Incident News: ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਛੱਤ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕਾਲੀ ਰੰਗ ਦੀ ਸਕਾਰਪਿਓ-ਐਨ ਦੇ ਚਾਲਕ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਚੇਤਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਚਾਨਕ ਵਧਾਈ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਛੱਤ ਲਾਈਟ ਸਚੇਤਤਾ ਤੋਂ ਜੀਰਕਪੁਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸਕਾਰਪਿਓ-ਐਨ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਉਸ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਐਕਸਲੇਟਰ ਦਬਾ ਕੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ
ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਮਚ ਗਈ। ਹਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਉਂਗਲੀ ‘ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਢਕੋਲੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।