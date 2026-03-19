50वीं पर्यावरण पंचायत आयोजित, पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता का संदेश

Zirakpur News​: ज़ीरकपुर, मोहाली में पर्यावरण पंचायत के 50वें सत्र का आयोजन किया गया, जो क्षेत्र में चल रहे सबसे लंबे और निरंतर जन-जागरूकता अभियानों में से एक का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। इस सत्र का संयुक्त रूप से आयोजन जय मधुसूदन जय श्रीकृष्ण फाउंडेशन और विनय संत जन फाउंडेशन द्वारा किया गया.

पर्यावरण पंचायत की इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण से जुड़ी जागरूकता को सीधे आम लोगों तक पहुँचाना है, ताकि समुदाय स्तर पर नागरिकों की भागीदारी बढ़े और लोग अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपनाएँ. इस पहल की शुरुआत से अब तक समर्पित टीमों ने कई जिलों में जाकर ऐसे सत्र आयोजित किए हैं, जिससे क्षेत्र में पर्यावरण के प्रति जागरूक नागरिकों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार हो रहा है.

इस 50वें सत्र का विशेष महत्व भी रहा, क्योंकि इस पहल के संस्थापक प्रभुनाथ शाही, जो भारतीय वायुसेना के पूर्व फ्लाइट इंजीनियर और पर्यावरण सेवक के लिए सक्रिय कार्यकर्ता हैं, के लिए यह एक खास अवसर था. यह सत्र 13 मार्च को आयोजित किया गया, जो भारतीय वायुसेना में उनके शामिल होने की वर्षगांठ भी है, और इसे भारतीय वायुसेना को समर्पित किया गया. इस अवसर पर प्रभुनाथ शाही ने कहा, “विनय संत जन फाउंडेशन के सहयोग से 50वीं पर्यावरण पंचायत तक पहुँचना हमारे लिए गर्व की बात है। हर सत्र हमें ऐसे समाज के निर्माण की ओर एक कदम आगे बढ़ाता है, जो पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता है और उसे निभाने के लिए आगे आता है.”

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विनय संत जन फाउंडेशन के निदेशक रजनीश कुमार ने इस पहल के निरंतर प्रभाव की सराहना करते हुए प्रभुनाथ शाही के नेतृत्व और उनके प्रयासों को महत्वपूर्ण बताया, जिन्होंने क्षेत्र में पर्यावरण के प्रति जागरूकता को मजबूत किया है. उन्होंने यह भी बताया कि दोनों संगठन मिलकर अब चंडीगढ़ में पर्यावरण महा पंचायत आयोजित करने की योजना बना रहे हैं, जो एक बड़ा मंच होगा जहाँ पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों और उनके व्यावहारिक समाधानों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी.

कार्यक्रम का समापन एक सामूहिक जन अपील के साथ हुआ, जिसमें नागरिकों से केवल जागरूक होने तक सीमित न रहकर पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय भागीदारी निभाने और एक स्वच्छ व हरित भविष्य के निर्माण में सहयोग देने का आह्वान किया गया.