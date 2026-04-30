ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਅੰਬਾਲਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 150 ਪੇਟੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ ਆਰੋਪੀ ਕਾਬੂ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 30, 2026, 01:22 PM IST

Zirakpur News(ਸੰਜੀਵ ਭੰਡਾਰੀ): ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਅੰਬਾਲਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੋਲੇਰੋ ਪਿਕਅੱਪ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਰਾਲੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਮਲਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ “ਸਕਾਈ ਟੋਯੋਟਾ” ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 6:30 ਵਜੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੋਲੇਰੋ ਪਿਕ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ।

ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਪੇਟੀਆਂ “GREY WOLF (ਜਾਮੁਨ ਈ-ਵੋਡਕਾ)” ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੇਲ ਓਨਲੀ” ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ QR ਕੋਡ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ High Field Distilleries and Bottlers Pvt Ltd ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਰੋਪੜੀ, ਡਾਕਘਰ ਭਰਾਰੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਭੋਰੰਜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਰੋਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ Punjab Excise Act, 1914 ਦੀ ਧਾਰਾ 61 ਅਤੇ 78(2) ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

zirakpur news
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਅੰਬਾਲਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 150 ਪੇਟੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ ਆਰੋਪੀ ਕਾਬੂ
bathinda news
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਡੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ
Kullu News
66 की उम्र में दूल्हा बने बुजुर्ग, 35 साल की दुल्हन संग शादी! वीडियो देख लोग हैरान
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਅਕਤੀ 6 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ
Amritpal singh News
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ
Rahul Gandhi
कांगड़ा पहुंचे राहुल गांधी, हिमाचल में कांग्रेस की बड़ी रणनीति पर मंथन शुरू
Sangrur Double Murder News
ਜਵਾਈ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
Punjab Cabinet Meeting
ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ; ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
Himachal Weather
हिमाचल में अगले 6 दिन बारिश का अलर्ट, गर्मी से राहत लेकिन आंधी-तूफान का खतरा!
Sri Guru Amar Das Prakash Purab
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਮਨਾਇਆ