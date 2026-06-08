Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /CIA ਸਟਾਫ ਬਣ ਕੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਗਵਾ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਉਗਾਹੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ; 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

CIA ਸਟਾਫ ਬਣ ਕੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਗਵਾ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਉਗਾਹੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ; 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Zirakpur News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੌਰਵ ਗੋਇਲ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਅੰਬਾਲਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਐਮਜੀ ਜੁਐਲਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 3:50 ਵਜੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 08, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:35 PM IST
CIA ਸਟਾਫ ਬਣ ਕੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਗਵਾ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਉਗਾਹੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ; 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
CIA ਸਟਾਫ ਬਣ ਕੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਗਵਾ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਉਗਾਹੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ; 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
zirakpur news36 min ago
2
Jalandhar Accident news2 hrs ago
3
rajinder rana news2 hrs ago
4
FIFA World Cup 20263 hrs ago
5
jalandhar news3 hrs ago