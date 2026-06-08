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Zirakpur News(ਸੰਜੀਵ ਭੰਡਾਰੀ): ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ CIA ਸਟਾਫ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੌਰਵ ਗੋਇਲ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਅੰਬਾਲਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਐਮਜੀ ਜੁਐਲਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 3:50 ਵਜੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ।
ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰੇ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖਾਕੀ ਪੱਗ ਅਤੇ ਖਾਕੀ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਥਕੜੀ ਲੱਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਥਕੜੀ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਵੇਲਰ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਵ ਗੋਇਲ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਅਗਵਾ
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਹਥਕੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਖੋਹ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ CIA ਸਟਾਫ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਚਾਕੂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੈਕਡੋਨਾਲਡ ਨੇੜੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ
ਬਦਮਾਸ਼ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸਥਿਤ ਮੈਕਡੋਨਾਲਡ ਨੇੜੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਕੇਸ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਮਜੀ ਜੁਐਲਰਜ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਲਏ। ਰਕਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਸੋਨਾ ਮੰਗ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।