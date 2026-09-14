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ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ’ਚ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ

Zirakpur News: ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਇਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 14, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 06:39 PM IST
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ’ਚ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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