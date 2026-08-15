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ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ 20 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ; ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

Zirakpur Missing Girl News: ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਨਾਭਾ-ਪਭਾਤ ਰੋਡ ਤੋਂ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 20 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ CCTV ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਵਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 15, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 04:26 PM IST
ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ 20 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ; ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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