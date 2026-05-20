Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3223353
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 124 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ, ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

Zirakpur Municipal Council Elections: ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਨਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 20, 2026, 08:58 AM IST

Trending Photos

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 124 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ, ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

Zirakpur Municipal Council Elections: 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 124 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 88 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਨਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣੀ ਗਣਿਤ ਵਿਗੜੀ

Add Zee News as a Preferred Source

18 ਮਈ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ Bharatiya Janata Party (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 20, 22, 23, 24, 26 ਅਤੇ 31 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਆੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਦਲੇ ਚੋਣੀ ਸਮੀਕਰਨ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ।

TAGS

zirakpur newsMunicipal Council Electionspunjabi news

Trending news

zirakpur news
26 ਮਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਟੱਕਰ ਤੇਜ਼, 124 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੱਥੋਂਪਾਈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 20 ਮਈ 2026
Ranjit Singh Case
ਈਟੀਓ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
Harpal Singh Cheema
ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ’ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ
Airtel 5G
ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸਡ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਲਾਈਸਿੰਗ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ
Vigilance Bureau
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Indian Embassy Dubai
ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਐਬੰਸੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ
ASHA workers protest
ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਤੇ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ