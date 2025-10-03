Zirakpur News: ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ; ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਮੁੱਦਾ

Zirakpur News: ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਰੇੜਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਉਲਝ ਗਿਆ।
Zirakpur News: ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਰੇੜਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 22 ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੇਵੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਸਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 21 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 22 ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ।
ਜਦਕਿ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਨੇ 21 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ, ਐਸਡੀਐਮ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 31 ਵੋਟਾਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਇਕ ਵੋਟ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 32 ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ 22 ਵੋਟਾਂ ਬਣਦੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 21 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਉੱਤਾਰਨ ਲਈ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 31 ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਉੱਤਾਰਨ ਲਈ 2 ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਕੁੱਲ 21 ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਉਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।