Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2946594
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Zirakpur News: ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ; ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਮੁੱਦਾ

Zirakpur News: ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਰੇੜਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਉਲਝ ਗਿਆ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 03, 2025, 07:03 PM IST

Trending Photos

Zirakpur News: ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ; ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਮੁੱਦਾ

Zirakpur News: ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਰੇੜਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 22 ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੇਵੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਸਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 21 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 22 ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ।

ਜਦਕਿ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਨੇ 21 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ, ਐਸਡੀਐਮ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 31 ਵੋਟਾਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਇਕ ਵੋਟ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 32 ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ 22 ਵੋਟਾਂ ਬਣਦੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 21 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਉੱਤਾਰਨ ਲਈ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 31 ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਉੱਤਾਰਨ ਲਈ 2 ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਕੁੱਲ 21 ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਉਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।

TAGS

zirakpur newsZirakpur Municipal Councilpunjabi news

Trending news

sad news
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
Gurdaspur News
ਪਿੰਡ ਸੋਹਲ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਕਾਲ
Kapurthala news
ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ ਬਣਿਆ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ
ambulance services
15 साल से एक ही वेतन पर काम कर रहे एंबुलेंस कर्मचारी, सीटू के बैनर तले प्रदर्शन
AAP Tarn Taran
ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ 'ਆਪ' ਨੇ ਇਸ ਆਗੂ ਉਤੇ ਖੇਡਿਆ ਦਾਅ; ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ
kendriya vidyalaya
हिमाचल को मिले दो नए केंद्रीय विद्यालय, शिक्षा मंत्री- गुणात्मक शिक्षा प्राथमिकता
Komal Sharma Weds Lovish Oberoi
ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕੋਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਲੋਵਿਸ਼ ਓਬਰਾਏ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ
Kullu News
365 साल बाद कुल्लू दशहरा में पहुंचे देवता कुई कांडा नाग, श्रद्धालुओं की उमड़ी आस्था
Samrala news
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ
Una News
ऊना के बंगाणा में दर्दनाक हादसा: खड्ड में डूबने से तीन स्कूली छात्राओं की मौत
;